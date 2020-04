Inseguimento ad alta velocità in zona Boccadoro: distrutta un'autovettura della Polizia

E' finito nel peggiore dei modi un inseguimento avvenuto questa mattina a Trani, poco dopo le 12, nella zona nord tra un'autovettura della Polizia di Stato e un malvivente a bordo di uno scooter. Sembrerebbe che l'uomo, ancora in fase di identificazione, a seguito di un furto presumibilmente di rame, sia stato inseguito dagli agenti del Commissariato di Trani a cui era stato segnalato l'episodio. Un inseguimento ad alta velocità che si è sviluppato in zona Boccadoro, fino al momento in cui la vettura della Polizia, bloccare il malvivente, ha terminato la sua corsa contro un muretto.A seguito dell'impatto il conducente è rimasto ferito, non in gravi condizioni, così come il collega. Immediatamente sono sopraggiunte anche tre unità dei Carabinieri, che procederanno a tutti i rilevamenti del caso. Il malvivente è stato invece fermato, mentre gli agenti sono stati soccorsi dal personale del 118 di Trani.