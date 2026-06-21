Lu.La Pane e Dessert - Trani (in foto con Mate Scaringi)
Lu.La Pane e Dessert - Trani (in foto con Mate Scaringi)
Attualità

Lula - Pane e Dessert | I “Tre Pani” del Gambero Rosso brillano per l'ottavo anno consecutivo a Trani

Il trionfo del Maestro Luca Lacalamita: una firma d’autore che unisce rigore internazionale e amore per il territorio, consacrando la Puglia ai vertici dell’arte bianca

Trani - domenica 21 giugno 2026 7.58
Nel cuore pulsante di Trani, c'è un luogo dove la farina diventa poesia e il profumo del pane appena sfornato racconta una storia di eccellenza che dura nel tempo. Lula - Pane e Dessert, di Luca lacalamita, si conferma, ancora una volta, nell'olimpo dell'arte bianca italiana, per l'ottavo anno consecutivo, la prestigiosa guida Pane & Panificatori d'Italia del Gambero Rosso ha conferito al locale di Corso Matteo Renato Imbriani il massimo riconoscimento: i mitici "Tre Pani", un traguardo straordinario che non è solo un premio, ma la testimonianza di una costanza qualitativa che ha pochissimi eguali sul territorio nazionale.

Un Successo Guidato dalla Passione e dall'Innovazione
Vincere una volta è un merito, confermarsi per otto anni di fila è la prova di una promessa d'eccellenza mantenuta ogni singolo giorno verso i propri clienti. Fin dalla sua nascita, Lula - Pane e Dessert, ha tracciato una rotta chiara: fondere la sacralità del panificio artigianale con la precisione millimetrica della pasticceria contemporanea. Il segreto di questo successo pluripremiato risiede in una filosofia produttiva che non scende a compromessi:
  • L'Anima del Lievito Madre: ogni pagnotta custodisce un cuore pulsante di lievito madre vivo, curato quotidianamente con dedizione, che dona al pane una digeribilità superiore, un'alveolatura perfetta e profumi d'altri tempi.
  • Selezione Maniacale delle Farine: solo grani selezionati, farine da filiera controllata e varietà antiche macinate a pietra, per preservare intatte tutte le proprietà nutritive e il sapore autentico del chicco.
  • Il Binomio Perfetto: accanto a un pane da premio Oscar, Luca Lacalamita incanta con una linea di dessert e lievitati da colazione che sembrano opere d'arte. I loro croissant sfogliati e le monoporzioni d'autore sono ormai un rito imperdibile per i palati più esigenti.
Più di un Panificio: Una Destination Gourmet a Trani
La riconferma dei "Tre Pani" del Gambero Rosso sancisce il ruolo di Lula come vera e propria destination per i gastronauti e per chiunque cerchi un'esperienza sensoriale autentica. Entrare da Lula significa farsi guidare in un percorso che va dalla colazione d'autore alla pausa pranzo gourmet, fino all'acquisto del pane quotidiano, accolti da un personale preparato e sorridente, capace di raccontare la storia dietro ogni singola creazione: "Celebrare l'ottavo sigillo del Gambero Rosso è il momento perfetto - dichiara Luca Lacalamita - per ringraziare sia i nostri clienti per l'affetto e le costanti attestazioni di stima e sia tutto lo staff di Lula - Pane e Dessert, senza una squadra ben affiatata questi prestigiosi traguardi non si raggiungono. Grazie sempre aspettandovi , in Corso Matteo Renato Imbriani,102 , per venire a scoprire il sapore del pane fra i più pluripremiati d'Italia."

Dal link il sito web di Lu.la - Pane e Dessert : Lula - Homepage - Le connessioni social: Facebook e Instagram: lulapanedessert



17 fotoLu.La Pane e Dessert Trani
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