Nominato il medico legale che eseguirà l'autopsia sul corpo della piccola morta in ospedale

Sarà affiancato da un pediatra. Inchiesta in corso

Spetterà al dottor Biagio Solarino, dell'istituto di medicina legale del Policlinico di Bari, il compito di effettuare l'esame autoptico sul corpo della piccola tranese di 9 anni deceduta venerdì 3 giugno al pronto soccorso dell'ospedale "Vittorio Emanuele II" di Bisceglie. La Procura della Repubblica di Trani lo ha incaricato di svolgere gli accertamenti utili a ricostruire le cause e le dinamiche della tragica morte della bambina. Solarino sarà affiancato dal neurologo e pediatra dottor Pasquale Conti. L'autopsia si terrà nelle prossime ore.Un malore accusato in mattinata, sui banchi della scuola primaria "Beltrani", ha indotto gli insegnanti ad avvertire i familiari della piccola, che ha manifestato in seguito sintomi quali vomito e diarrea. Trasportata nella struttura sanitaria bisceglie nel tardo pomeriggio, il suo cuore purtroppo ha smesso di battere e tutti i tentativi di rianimazioni si sono rivelati infruttuosi. La successiva denuncia dei genitori ha preceduto l'apertura di un'inchiesta contro ignoti con l'ipotesi di reato di omicidio colposo.