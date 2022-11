Nuovo tentativo di furto in un'abitazione privata in via Piccinni

Ancora un tentativo di furto in un'abitazione privata è avvenuto nel pomeriggio di oggi in via Piccinni. La segnalazione alla centrale della Pegaso Security è giunta intorno alle ore 17.35. Giunto sul posto in pochissimi minuti, l'agente ha riscontrato la porta d'ingresso aperta e la manomissione di alcuni oggetti senza però alcuna sottrazione: dei malviventi nessuna traccia, probabilmente fuggiti via al suono dell'allarme. Nel frattempo giungevano anche proprietario e forze dell'ordine.