Operatori della Vegapol sventano un'altra rapina in una villa di Trani: ladri messi in fuga

Un altro furto in una villa di Trani è stato sventato grazie all' azione congiunta della Vegapol e delle pattuglie della Pegaso Security.Dalla villa in via Corato, protetta anche con un sistema di VideoSorveglianza tecnologicamente evoluto, alle ore 18.42 circa di ieri pomeriggio sono state trasmessi immediatamente alla Sala operativa della Vegapol gli allarmi e la visione di tre ignoti all'interno del perimetro della struttura; a questi ultimi è stata notificata via audio la loro stessa presenza dagli Operatori di Centrale della Vegapol.I malavitosi hanno guadagnato subito la fuga. Come da coordinamento fra sale operative, interveniva una pattuglia della Pegaso che procedeva alla bonifica del perimetro della villa senza riscontrare la presenza di alcuno.