Proseguono a Trani gli interventi di manutenzione del verde

Pulizia delle aiuole e potature. Proseguono a tamburo battente, come da ordinaria amministrazione, gli interventi di manutenzione del verde. In particolare, l'irrigazione delle nuove palme presenti sul Lungomare, piantumate da poco. Trattandosi dei primi mesi di vita per le piante in questione e soprattutto in ragione del forte caldo che sta caratterizzando questa stagione estiva, l'annaffiamento avviene quotidianamente.«L'irrigazione delle palme è assolutamente necessaria – ha spiegato l'Assessore ai Lavori Pubblici, Fabrizio Ferrante – altrimenti la pianta rischia di morire. Proseguiremo con le irrigazioni giornaliere fino ad ottobre. Gli interventi che stiamo ponendo in essere rientrano nel capitolato relativo all'appalto per la gestione del verde che ha durata triennale. Sono tutti programmati e la tabella di marcia dei lavori è possibile consultarla direttamente sul sito del Comune. Ci piace immaginare il nostro Lungomare sempre più verde. Con un verde – ha specificato Fabrizio - di qualità. Dobbiamo creare – ha aggiunto - le condizioni perché il privato decida di investire nel nostro territorio, rendendo quest'ultimo sempre più attrattivo. Anche da un punto di vista estetico. Lo abbiamo fatto, lo stiamo facendo e andremo avanti su questa strada».C'è, inoltre, una novità. In questo momento, infatti, è all'attenzione delle Commissioni Consiliari la bozza di un Regolamento, nel quale, stando alle indiscrezioni, sembra contemplata una dettagliata normativa riguardante sia il verde pubblico che privato.