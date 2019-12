Provincia Bat, nel 2019 aumentano le estorsioni ma calano rapine e furti

Il Questore di Bari, Dirigente Generale della Polizia di Stato, dott. Giuseppe Bisogno, ieri ha incontrato la stampa per uno scambio di auguri e per fornire un resoconto dell'attività della Polizia di Sato in città e nelle province di Bari e Bat.Cospicuo e costante l'impegno della Polizia di Stato nell'area della Città Metropolitana di Bari e della provincia Bat dal 1° gennaio 2019 al 30 novembre 2019.Per quanto riguarda la provincia di Barletta-Andria-Trani il numero totale dei delitti registra un decremento del 10% tra il 2018 ed il 2019. Sono stati commessi 4 omicidi ma sono diminuiti notevolmente i tentati omicidi (-23%). In calo le rapine (-9%) ed i furti (-11%). Lieve aumento per i furti d'auto (+2%).Il numero delle estorsioni è aumentato, da 60 a 72 (+20%), mentre si registra un solo caso di usura nel 2019 (nessuno nel 2018). Riduzione del 10% dei danneggiamenti in genere e dei reati in materia di stupefacenti (-44%) mentre aumentano i danneggiamenti a seguito incendi (+14%).Per quanto riguarda i dati predatori, quindi, si registra una generale diminuzione dei reati ad eccezione, come detto in precedenza, dei furti di auto che segnano un aumento del 2%. Anche nella Bat aumentano le rapine in abitazione, +27%.