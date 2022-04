Rifiuti abbandonati: regna l'inciviltà

L'abbandono dei rifiuti, che è un reato, negli ultimi tempi in alcune zone della nostra città sembra essere diventato un fenomeno senza controllo; sia in centro che in periferia si notano sempre più sacchetti di rifiuti abbandonati nei pressi dei cestini portarifiuti, oppure davanti a portoni di stabili disabitati, oppure ai margini delle stradine di campagna. E non soltanto.Ma i cestini portarifiuti di via Capirro, strada ad elevato traffico, meritano un'attenzione particolare: ormai da parecchi mesi puntualmente ogni giorno l'incivile (o gli incivili) di turno abbandona sacchi di rifiuti sia nei cestini e sia per terra, facendo diventare il luogo in breve tempo una piccola isola ecologica "alternativa".Lo scorso lunedì un residente ha segnalato all'Amiu, all'assessore all'ambiente e all'assessore alla polizia locale l'abbandono di buste di rifiuti, molte delle quali rotte, probabilmente a causa di cani randagi in cerca di cibo, con la conseguenza di rifiuti sparsi ovunque.L'Amiu è prontamente intervenuta per ripulire l'area, ma oggi dopo solo poche ore ancora tante buste di rifiuti abbandonate con buona pace del decoro urbano, dell'igiene pubblica.Si riesce a porre fine a questo vergognoso malcostume?