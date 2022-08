Ripristinata la luminaria danneggiata dal forte vento nei pressi della chiesa di San Magno

Non era in pericolo di crollo, ora è comunque in totale sicurezza

È stata ripristinata e messa in sicurezza la luminaria che stanotte era stata danneggiata dal forte vento: viene comunicato sui social nella pagina della Parrocchia di San Magno. "La luminaria, che anche se danneggiata non era in pericolo di crollo - si legge - è stata tempestivamente ripristinata in totale sicurezza".