Rubata la Smart di Arges, l'associazione che assiste gratuitamente gli ammalati a domicilio

Senza cuore. Posto che il furto di un'auto significa un danno per chiunque, quando si perpetra nei confronti di chi con quel mezzo si prodiga per il prossimo è ancora più esecrabile.Come nel caso dell'associazione Arges, che si occupa di assistere i pazienti in fase avanzata di malattia, e che con donazioni sacrifici raccolte e riuscita a dotarsi di mezzi per sostenere situazioni spesso drammatiche.Questa notte la loro Smart è stata rubata in via Gran Bretagna Il post che pubblicato sulla pagina Facebook della associazione non ha bisogno di commenti:"La storia si ripete un po' come un anno fa… Come ben sapete, l'associazione Arges si occupa di assistenza gratuita a domicilio per i pazienti in fase avanzata di malattia.Con sforzi, sacrifici e raccolta fondi, siamo riusciti a dotarci di mezzi di trasporto, come una Smart, usata ovviamente, che ci permette di fare consegne a domicilio e di fare assistenza a casa dei pazienti. Bene, grazie a qualche triste losco personaggio, al momento non potremo farlo, perché il nostro mezzo è stato rubato a Trani in via Gran Bretagna.Chi ha commesso questo atto ignobile, non si rende conto del danno che ha provocato, non a noi, non alla associazione, ma ai pazienti. Le autorità sono state informate e speriamo di riuscire a identificare i responsabili. Che tristezza...".