Rubavano ciliegie nella campagna di Trani, recuperato il bottino dalle Guardie Campestri

"La frutta è stata restituita ai legittimi proprietari del fondo", ha dichiarato il presidente Peppino Nardò, sottolineando che l'azione delle Guardie campestri è continua per vigilare sui raccolti copiosi di frutta di questa stagione

In tutta Italia si vendono a peso d'oro, e senza sosta ormai nelle campagne si aggirano ladri di frutta .In zona Masseria del Barone ieri sera avevano già riempito diverse cassette , ma l'intervento di una pattuglia delle Guardie campestri che presidia costantemente il territorio li ha costretti alla fuga lasciando il bottino , già aabbondante.Intervenuti anche i carabinieri : sono in corso accertamenti per l' di identificazione dei due ladri