Tentata rapina ad un ristoratore nella notte fra sabato e domenica

Una tentata rapina ad un ristoratore della zona sud della città nella notte fra sabato e domenica: il proprietario del locale che si trova su via Malcangi sarebbe stato "inseguito - come riferisce l'agenzia Agi - da due persone all'orario della chiusura del locale" e quando si è accorto delle presenze "mentre si avvicinavano, ne ha leggermente spinto uno. Per questo i due avrebbero sparato un colpo in aria".Sul posto è intervenuta la Polizia scientifica "che ha recuperato un bossolo. Il ristoratore ha sporto denuncia al Commissariato di Trani. Ora gli agenti ricostruiranno l'esatta dinamica della vicenda, anche grazie all'acquisizione delle immagini di videosorveglianza dei sistemi nella zona".