Rapina alla Vigilia di Pasqua ai danni di una farmacia di Trani: svuotata la cassa, nessun ferito

Sono al vaglio delle forze dell'ordine, è intervenuta la Polizia di Stato, le immagini delle telecamere sulla strada ed all'interno della Farmacia Alioth di Trani, si trova in Corso Vittorio Emanuele all'altezza di Piazza Indipendenza, che nel primo pomeriggio di ieri, in orario di esercizio intorno alle 15:00, è stata oggetto di rapina.Le prime testimonianze affermano che i rapinatori erano in due, più un probabile anche la presenza di un complice esterno, che si sono fatti consegnare il denaro in cassa minacciando pesantemente il personale presente in quel momento. Tutto sarebbe accaduto in pochi minuti, tanta paura ma nessuno ferito.Nella stessa Farmacia era stata perpetrata una rapina nel 2022: il responsabile fu arrestato dopo un paio di mesi di indagini, e anche in quel caso fu la "rapina della vigilia", ma di Natale.