Rapina a mano armata in centro a Trani: fermato un uomo, recuperata la refurtiva

Rapina a mano armata ai danni di una sartoria di artigiani cinesi in via Bovio dopo le 19 a Trani: un malvivente - sembrerebbe un biscegliese dalle prime fonti -è stato rapidamente fermato dalla polizia locale mentre fuggiva a piedi con una pistola e un sacchetto con i soldi: sarebbe stato bloccato grazie all'intervento di un Carabiniere in borghese intervenuto in supporto alla Polizia Locale. La refurtiva è stata completamente recuperata, l'arresto è avvenuto in via Stendardi accanto all' Ospedaletto. Intanto tre pattuglie della Polizia Locale e una della Polizia di Stato sono sulle tracce del secondo uomo che secondo testimoni sarebbe stato complice della rapina.