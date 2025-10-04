Rapina in centro
Rapina in centro
Cronaca

Rapina a mano armata in centro a Trani: fermato un uomo, recuperata la refurtiva

Sul posto tre pattuglie della Polizia Locale e una della Polizia di di stato. Intervenuto un Carabiniere in borghese

Trani - sabato 4 ottobre 2025 19.26
Rapina a mano armata ai danni di una sartoria di artigiani cinesi in via Bovio dopo le 19 a Trani: un malvivente - sembrerebbe un biscegliese dalle prime fonti -è stato rapidamente fermato dalla polizia locale mentre fuggiva a piedi con una pistola e un sacchetto con i soldi: sarebbe stato bloccato grazie all'intervento di un Carabiniere in borghese intervenuto in supporto alla Polizia Locale. La refurtiva è stata completamente recuperata, l'arresto è avvenuto in via Stendardi accanto all' Ospedaletto. Intanto tre pattuglie della Polizia Locale e una della Polizia di Stato sono sulle tracce del secondo uomo che secondo testimoni sarebbe stato complice della rapina.
Assistenza Specialistica a Trani, Rosa Uva: "Inaccettabile che a ottobre il servizio non sia ancora partito "
4 ottobre 2025 Assistenza Specialistica a Trani, Rosa Uva: "Inaccettabile che a ottobre il servizio non sia ancora partito"
Polisportiva Trani, si parte: al via il campionato di Seconda Categoria
4 ottobre 2025 Polisportiva Trani, si parte: al via il campionato di Seconda Categoria
Libera Trani, 10 anni contro le mafie: un decennio di memoria e impegno civile
4 ottobre 2025 Libera Trani, 10 anni contro le mafie: un decennio di memoria e impegno civile
Solennità di San Francesco: a Trani la Festa Liturgica si fa preghiera per la Pace
4 ottobre 2025 Solennità di San Francesco: a Trani la Festa Liturgica si fa preghiera per la Pace
I rischi di una dieta iperproteica
4 ottobre 2025 I rischi di una dieta iperproteica
Fidapa Trani, una nuova guida per le donne
4 ottobre 2025 Fidapa Trani, una nuova guida per le donne
Trani, notte movimentata in città
4 ottobre 2025 Trani, notte movimentata in città
Uffici giudiziari a spreco zero: la Procura di Trani e AQP siglano un patto per l'acqua
4 ottobre 2025 Uffici giudiziari a spreco zero: la Procura di Trani e AQP siglano un patto per l'acqua
Assistenza scolastica specialistica, Cinquepalmi: «La mozione andava discussa, non ritirata»
4 ottobre 2025 Assistenza scolastica specialistica, Cinquepalmi: «La mozione andava discussa, non ritirata»
Torna "Tranincorsa Half Marathon 2025 " IX Trofeo Franco Assi
4 ottobre 2025 Torna "Tranincorsa Half Marathon 2025" IX Trofeo Franco Assi
© 2001-2025 TraniViva è un portale gestito da InnovaNews srl. Partita iva 08059640725. Testata giornalistica telematica registrata presso il Tribunale di Trani. Tutti i diritti riservati.
TraniViva funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.