Da furto a rapina il passo è breve: panico in via Superga a Trani

"Non c'è pace, non si può stare più tranquilli", "Si ha paura non solo per la strada, ma anche di stare in casa": sono questi i primi commenti raccolti dopo che stamani si è consumato un furto in casa che si è trasformato poi in rapina e panico per un ragazzo che al momento della effrazione era nell'appartamento. E' successo in pieno giorno in via Superga quando almeno tre persone si sono introdotte in una un'abitazione nel quartiere Sant'Angelo per compiere un furto. All'interno della casa c'era un ragazzo che sentiti i rumori ha cercato di capire cosa stesse accadendo e sarebbe stato anche malmenato dai ladri che nel frattempo hanno rubato denaro e monili e sono fuggiti via, ad attenderli un complice in auto all'ingresso del palazzo. Sono intervenuti i Carabinieri che oltre alle testimonianze hanno raccolto anche le immagini di videosorveglianza della zona per cercare di risalire in breve tempo agli autori.