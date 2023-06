Trani, scippano la collana in oro ad una donna in pieno centro

Camminava in pieno centro, precisamente in via San Gervasio, quando è stata affiancata da una Fiat Panda di colore rosso con a bordo due soggetti. I due hanno avvicinato la donna con una banale scusa per poi strapparle dal collo una collanina di oro, lasciando nell'incredulità e sgomento la malcapitata. L'episodio è avvenuto nel pomeriggio di oggi, venerdì 9 giugno, a Trani: a prestare soccorso alla donna sono stati alcuni passanti che hanno subito allertato le forze dell'ordine. Si tratta dell'ennesimo episodio di microcriminalità in città ma scippi di questo genere non si verificavano oramai da diverso tempo.