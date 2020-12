Tentata rapina in una villa a Trani nel tardo pomeriggio

Oggi nel tardo pomeriggio intorno alle 18,00 ignoti hanno provato a introdursi in una villa sulla strada provinciale Trani Corato . I malviventi hanno tagliato la recinzione e cominciato a prendere a picconate il vetro antisfondamento della porta d'ingresso senza però riuscire nel loro intento.I violenti colpi e l'accesso nel perimetro del terreno antistante hanno invece fatto scattare l'allarme collegato con la Vigilanza Notturna Tranese che, intervenendo tempestivamente con una pattuglia, li ha messi in fuga prima che riuscissero nel loro intento di penetrare all'interno della abitazione .Sul posto è intervenuto il Commissario della Polizia di Stato Locale per effettuare gli opportuni rilievi e individuare eventuali tracce che possano far risalire ai malviventi.