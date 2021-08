Rapina in un supermercato di via Barletta: 600 euro il bottino

E' di circa 600 euro il bottino di una rapina in un esercizio commerciale della zona nord di Trani: un individuo con il volto coperto ha fatto irruzione ieri in un supermercato della zona di via Barletta, e brandendo un oggetto contundente (probabilmente un coltello) ha minacciato la cassiera facendosi consegnare il danaro contenuto nella cassa, una cifra di circa 600 euro. E' poi fuggito facendo dileguandosi e facendo perdere le proprie tracce. Sul posto sono intervenuti prontamente i Carabinieri per le indagini del caso; i militari dell'Arma potrebbero visionare le immagini delle telecamere di videosorveglianza per ricostruire l'accaduto e cercare di individuare l'autore della rapina, che pare abbia agito da solo.