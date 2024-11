Fontana Piazza della Repubblica: niente acqua ma tanti cartoni

Ogni tanto le "vecchie abitudini" tornano, anche se forse più che di abitudini è il caso di parlare di "problematiche" dure a morire.Torna ad attirare l'attenzione di cittadini e passanti, in negativo, una delle due fontane di Piazza della Repubblica, quella che, dando le spalle alla statua di Giovanni Bovio, si trova a sinistra.Fortunatamente la statua dell'ex deputato del Regno d'Italia non può certo voltare la testa, altrimenti lo spettacolo che troverebbe alla sua sinistra sarebbe quello di una fontana spogliata dall'acqua, così come mostrano le foto di segnalazione inviate dai passanti.Le foto, poi, mostrano di più: al posto dell'acqua, che se presente in minima parte sarebbe solo grazie ai residui delle precipitazioni e dell'umidità, vi sono una serie di cartoni di scatoloni e vari, lì abbandonati sempre per tenere vivo il tema del "rispetto dei beni collettivi da parte dei cittadini", che a Trani è stato più volte segnato come assente o parzialmente presente.A ciò l'aggiunta di altri elementi di pattume, tra bottigliette e lattine, completa l'indegno quadro in cui si inquadra amaramente la storica fontana.L'augurio è che venga presto ripristinata e pulita dai "residui di inciviltà", così da tornare a dare maggior lustro ad una Piazza che, tra problemi di aiuole e sporcizia, troppo spesso viene vista in negativo.Da ricordare che l'immagine turistica della città è senz'altro data anche da questi, non così piccoli, dettagli; la cui assenza o il cui danneggiamento ha la capacità di gravare sulle spalle della città intera.