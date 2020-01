Traffico internazionale di sostanze stupefacenti, colpita organizzazione criminale italo-albanese

Dalle prime ore del mattino è in atto una vasta operazione della Polizia di Stato, condotta dai poliziotti della Squadra Mobile della Questura di Bari e del Commissariato di P.S. di Trani, nei confronti di esponenti di vertice di un'associazione criminale dedita al traffico internazionale di sostanze stupefacenti.Arresti e perquisizioni, su ordine della Direzione Distrettuale Antimafia di Bari, sono in corso in Puglia, Molise, Abruzzo, Campania ed anche in Olanda, Inghilterra, Germania ed Albania.I dettagli saranno forniti nel corso di una conferenza stampa che si svolgerà questa mattina, alle ore 10.00, presso gli uffici della Procura della Repubblica di Bari.