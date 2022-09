Vandalismo o vetustà? Danneggiata la panchina in piazza Plebiscito

Un atto vandalico o l'usura del tempo potrebbero essere la causa delle condizioni in cui è stata trovata questa mattina una delle panchine artistiche in ghisa posizionate in piazza Plebiscito intorno alla grande aiuola centrale: l'intera seduta della struttura è apparsa divelta e danneggiata, ed è stata poggiata sulla recinzione dell'aiuola retrostante. Si tratta di una parte della struttura molto pesante, difficilmente amovibile o trasportabile: ora è necessario intanto capire se si sia trattato di un atto vandalico, ed in ogni caso un pronto intervento per riposizionare quel pezzo e rimetetre in sicurezza la strutura, che cos' lasciata potrebbe essere anche pericolosa.Nello stesso tempo non sarebbe male...un intervento di giardinaggio sulla meravogliosa aiuola centrale si piazza Plebiscito, sul piazzale antistante la villa comunale.