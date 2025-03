Trani, piazza della Repubblica, esplosione danneggia il retro ingresso di un locale

Ore 12:15 aggiornamento notizia. I danni causati dall'esplosione ammontano a circa € 3.000, i Carabinieri e la Scientifica sono intervenuti in loco per il rilievi. Si tende a valutare la cause dell'episodio legate ad atti di vandalismo. Le attività commerciali riprenderanno regolarmente in serata.Grande spavento nella notte fra i residenti nella zona di Piazza della Repubblica, svegliati di soprassalto da uno scoppio , erano le 03:15 circa, che ha squarciato il silenzio della città. Una esplosione sulla cui causa e motivazione da stamani sta indagando il locale Commissariato di Trani con rilievi ed estrazione di immagini delle telecamere di zona.