Follia di Capodanno, Via Superga e Via Andria Foto credits" />
Follia di Capodanno, Via Superga e Via Andria "terra di nessuno": scene da guerriglia urbana indegne per Trani. Foto credits
Cronaca

Follia di Capodanno, Via Superga e Via Andria "terra di nessuno": scene da guerriglia urbana indegne per Trani

Rifiuti ingombranti in strada e vandalismo: un triste ritorno alle peggiori abitudini degli anni '70. Necessario l'intervento delle Forze dell'Ordine

Trani - giovedì 1 gennaio 2026 9.03
Mentre gran parte della città festeggiava l'arrivo del 2026 con gioia e musica, in alcune zone di Trani lo scoccare della mezzanotte ha segnato l'inizio di una pagina vergognosa. Via Superga e Via Andria si sono trasformate, nel giro di pochi minuti, in una "terra di nessuno", teatro di episodi di vera e propria guerriglia urbana che definire "indegni" è un eufemismo.

Le immagini video e le foto che circolano in queste ore parlano da sole e restituiscono uno scenario desolante. Barricate di rifiuti, oggetti dati alle fiamme, strade bloccate. Sembrava di essere tornati indietro di cinquant'anni, a quei famigerati anni '70-'80 quando la (pessima) usanza imponeva di gettare in strada "il vecchio" per far posto al nuovo. Ma se allora piovevano lavatrici, televisori e arredi dai balconi in un gesto di scaramanzia incivile che credevamo fortunatamente estinto, quello che è successo ieri sera ha un sapore diverso, più amaro e violento.

Purtroppo, il vecchio adagio secondo cui "la mamma del cretino è sempre incinta" ha trovato l'ennesima conferma. Anche questa volta ha "partorito" una situazione di degrado tale da rendere le arterie stradali completamente impraticabili. Non si è trattato di semplici festeggiamenti sfuggiti di mano, ma di un vandalismo sistematico che ha costretto le Forze dell'Ordine a un massiccio intervento per mettere in sicurezza l'area e ripristinare la viabilità.

Trani, che si sforza di proiettare un'immagine di cultura, turismo e bellezza, non meritava questo brutto inizio. Un risveglio nell'inciviltà che lascia l'amaro in bocca e che insinua un dubbio inquietante: dietro questa furia distruttrice, crediamo ci sia altro. Forse un disagio sociale mal gestito, forse una sfida alle istituzioni, o semplicemente la totale assenza di senso civico che, in certe sacche della città, continua a covare sotto la cenere, pronta ad esplodere alla prima occasione.
4 fotoTrani atti di vandalismo Capodanno 2025
Trani vandalismo post capodannoTrani vandalismo post capodannoTrani vandalismo post capodannoTrani vandalismo post capodanno
  • Atti vandalici
Altri contenuti a tema
Trani, piazza della Repubblica, esplosione danneggia il retro ingresso di un locale Trani, piazza della Repubblica, esplosione danneggia il retro ingresso di un locale Lo scoppio intorno alle 03:15 di questa notte
Trani, treno preso d’assalto alle porte della città: una pietra o un proiettile? Trani, treno preso d’assalto alle porte della città: una pietra o un proiettile? Il treno è attualmente fermo alla stazione di Trani, intervenute le forze dell’ordine
2 A danneggiare senza un perché: un'auto oggetto della violenza di un gruppo di teppisti A danneggiare senza un perché: un'auto oggetto della violenza di un gruppo di teppisti ll video postato sulla pagina Facebook di Tranispia
Rogo in Villa Comunale, rimosso il gabbiotto bruciato Rogo in Villa Comunale, rimosso il gabbiotto bruciato Intervenuta la ditta che ha l'appalto dei lavori e che sta anche provvedendo a ripristinare la recinzione. Sul posto il vicesindaco Ferrante
Incendiato un bidone della carta in via Amedeo: al vaglio le immagini delle videocamere Incendiato un bidone della carta in via Amedeo: al vaglio le immagini delle videocamere Intervenuti i Vigili del Fuoco e i carabinieri
Auto incendiata nella notte in viale Russia, si presume un atto vandalico Auto incendiata nella notte in viale Russia, si presume un atto vandalico Sul posto Polizia e Carabinieri. Intervenuti i Vigili del fuoco per spegnere le fiamme
Come una bestemmia: imbrattata la base della statua della Vergine nel parco di via delle Tufare Vita di città Come una bestemmia: imbrattata la base della statua della Vergine nel parco di via delle Tufare La denuncia violenta dal vicesindaco Ferrante sulla sua pagina Facebook
1 Vandalismo: danneggiato uno dei libroni sul porto Vita di città Vandalismo: danneggiato uno dei libroni sul porto Già in corso gli interventi di ripristino. Arriva la nota “triste” della Fondazione Megamark
Trani accende il suo Capodanno più rock: Bennato trascina Piazza Quercia in una notte di musica, identità e futuro
1 gennaio 2026 Trani accende il suo Capodanno più rock: Bennato trascina Piazza Quercia in una notte di musica, identità e futuro
TraniViva, un anno in dodici click: ecco la Top News delle notizie più lette del 2025
1 gennaio 2026 TraniViva, un anno in dodici click: ecco la Top News delle notizie più lette del 2025
Dal 03 gennaio 'Saldi invernali' al via in Puglia
1 gennaio 2026 Dal 03 gennaio 'Saldi invernali' al via in Puglia
Buon 2026 a tutti i lettori del Viva Network
1 gennaio 2026 Buon 2026 a tutti i lettori del Viva Network
Il fuoco di Milano-Cortina scalda Trani: la Fiamma Olimpica illumina il porto e la Cattedrale
31 dicembre 2025 Il fuoco di Milano-Cortina scalda Trani: la Fiamma Olimpica illumina il porto e la Cattedrale
Trani, degrado sottovia SS16bis, la ASL non fa sconti: «Anas bonifichi subito per tutelare la salute pubblica»
31 dicembre 2025 Trani, degrado sottovia SS16bis, la ASL non fa sconti: «Anas bonifichi subito per tutelare la salute pubblica»
Fondazione S.E.C.A., una favola incantata arriva al Polo Museale di Trani
31 dicembre 2025 Fondazione S.E.C.A., una favola incantata arriva al Polo Museale di Trani
4
Paolo Procacci va in pensione, premiato da Amiu per la sua professionalità
31 dicembre 2025 Paolo Procacci va in pensione, premiato da Amiu per la sua professionalità
Trani, Capodanno blindato per Bennato: stop a vetro, lattine e superalcolici
31 dicembre 2025 Trani, Capodanno blindato per Bennato: stop a vetro, lattine e superalcolici
Trani, Capodanno tra rock e storia: arrivano Bennato, Carroccia e la Fiamma Olimpica
31 dicembre 2025 Trani, Capodanno tra rock e storia: arrivano Bennato, Carroccia e la Fiamma Olimpica
© 2001-2026 TraniViva è un portale gestito da InnovaNews srl. Partita iva 08059640725. Testata giornalistica telematica registrata presso il Tribunale di Trani. Tutti i diritti riservati.
TraniViva funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.