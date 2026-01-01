Follia di Capodanno, Via Superga e Via Andria "terra di nessuno": scene da guerriglia urbana indegne per Trani

4 foto Trani atti di vandalismo Capodanno 2025

Mentre gran parte della città festeggiava l'arrivo del 2026 con gioia e musica, in alcune zone di Trani lo scoccare della mezzanotte ha segnato l'inizio di una pagina vergognosa. Via Superga e Via Andria si sono trasformate, nel giro di pochi minuti, in una "terra di nessuno", teatro di episodi di vera e propria guerriglia urbana che definire "indegni" è un eufemismo.Le immagini video e le foto che circolano in queste ore parlano da sole e restituiscono uno scenario desolante. Barricate di rifiuti, oggetti dati alle fiamme, strade bloccate. Sembrava di essere tornati indietro di cinquant'anni, a quei famigerati anni '70-'80 quando la (pessima) usanza imponeva di gettare in strada "il vecchio" per far posto al nuovo. Ma se allora piovevano lavatrici, televisori e arredi dai balconi in un gesto di scaramanzia incivile che credevamo fortunatamente estinto, quello che è successo ieri sera ha un sapore diverso, più amaro e violento.Purtroppo, il vecchio adagio secondo cui "la mamma del cretino è sempre incinta" ha trovato l'ennesima conferma. Anche questa volta ha "partorito" una situazione di degrado tale da rendere le arterie stradali completamente impraticabili. Non si è trattato di semplici festeggiamenti sfuggiti di mano, ma di un vandalismo sistematico che ha costretto le Forze dell'Ordine a un massiccio intervento per mettere in sicurezza l'area e ripristinare la viabilità.Trani, che si sforza di proiettare un'immagine di cultura, turismo e bellezza, non meritava questo brutto inizio. Un risveglio nell'inciviltà che lascia l'amaro in bocca e che insinua un dubbio inquietante: dietro questa furia distruttrice, crediamo ci sia altro. Forse un disagio sociale mal gestito, forse una sfida alle istituzioni, o semplicemente la totale assenza di senso civico che, in certe sacche della città, continua a covare sotto la cenere, pronta ad esplodere alla prima occasione.