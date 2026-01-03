L'orrore in centro: ragazzo fragile pestato per un video su TikTok. Trani, il 2026 inizia nel baratro

Prima di scrivere, abbiamo voluto aspettare. Di fronte a notizie di tale gravità, l'impulso dell'indignazione rischia spesso di precedere la necessaria verifica dei fatti. Abbiamo voluto approfondire, guardare in faccia la realtà di quanto accaduto, sperando fino all'ultimo che si trattasse di un'esagerazione. Invece, purtroppo, è tutto vero. E il quadro che ne emerge è, se possibile, ancora più agghiacciante delle prime voci circolate.Diciamolo chiaramente:. Non avevamo ancora finito di contare i danni della "guerriglia urbana" di via Andria e via Superga, con i rifiuti incendiati e le strade bloccate, che ci troviamo a raccontare un episodio ancora più vergognoso. Se lì si colpivano le cose, qui si è colpito l'uomo, e nel modo più vile: infierendo su un soggetto fragile. Questi due eventi, ravvicinati e violenti, non sono slegati: certificano un disagio allarmante in una specifica fascia d'età, troppo presa dalla vetrina dei social.. È la sera del 1° gennaio, siamo in pieno centro, in via Umberto. La vittima è un giovane maggiorenne, un ragazzo fragile che ha la sola "colpa" di salutare chiunque incontri per accorciare le distanze col mondo. La risposta a quel saluto è stata la violenza. Un pugno in pieno volto che gli danneggia gli occhiali, poi un calcio allo stomaco. Il ragazzo viene spintonato contro un'auto, poi scaraventato contro il muro. Lui, terrorizzato, cerca istintivamente di farsi scudo con un braccio, ma l'aggressore non si ferma: gli sfila la sciarpa, lo trascina a terra, infierisce ancora.. Non è stata una lite, è stato un assalto. Gli autori sono una. Mentre uno picchiava, un complice registrava tutto con lo smartphone. Il pestaggio è finito su TikTok, esibito come un trofeo per racimolare like, salvo poi sparire quando gli autori hanno percepito il rischio di guai giudiziari. Dalle informazioni raccolte, emerge un dettaglio che fa male: non era la prima volta. In passato, la crudeltà del branco si era spinta fino a costringere la vittima a, sempre sotto l'occhio cinico di quegli stessi telefoni.La vittima è finita al Pronto Soccorso, la famiglia ha sporto denuncia e consegnato alle Forze dell'Ordine i video che inchioderebbero i responsabili. Ma la risposta giudiziaria, per quanto necessaria, non basta. Cosa possiamo fare noi come comunità? La risposta è una sola:. Dobbiamo alzare i livelli di attenzione. È urgente connettere tutte le agenzie educative,, per tentare di intercettare quei segnali di disagio prima che sfocino in violenza. Se dei quindicenni trovano divertente picchiare un disabile per un video, abbiamo fallito tutti. E recuperare quel fallimento è la vera priorità di questo 2026.