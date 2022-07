Via Grado, esplosa una condotta: una voragine nell'asfalto e residenti senza acqua

Queste mattina una condotta dell'Acquedotto è scoppiata in via Grado e l'acqua, fuoriuscendo in maniera copiosa sull'asfalto, ha provocato anche una voragine nella quale un camion ha rischiato di sprofondare. Intanto i residenti, mentre già sono all'opera gli operai per il ripristino della condotta, sono rimasti senza acqua.