Chiusura delle discoteche, due gestori di Trani: «Cosa dovremmo fare per non sentirci abbandonati?»

Riceviamo e pubblichiamo la nota didue gestori di Trani.Salve, mi occupo da anni ormai di ristorazione e soprattutto lavoro in un posto in cui il ballo è il fulcro delle nostre serate. Dopo mesi di chiusura siamo riusciti a riaprire...abbiamo acquistato presidi e ogni tipo di prodotto per l'igienizzazione di qualsiasi punto del nostro locale, abbiamo acquistato il termoscanner e controllato le temperature, abbiamo rispettato le distanze di sicurezza avendo,fortunatamente, molto spazio...mi sentivo metà becchino e metà architetto mentre posizionavamo i tavoli, e dimezzato il numero dei clienti per dare a tutti la possibilità di ballare in piena sicurezza.Il nostro Dj ha fatto rispettare l'obbligo di mascherina nonostante il caldo...e i nostri clienti sono stati tutti diligenti. Abbiamo addirittura acquistato e rivenduto a prezzo di acquisto mascherine per i clienti che non ne erano in possesso.Abbiamo fatto corsi anti covid, comitati anticovid, rivisitato i dvr, sanificato l'impianto dei climatizzatori. Abbiamo speso un sacco di soldi per riacquistare la merce che da marzo era scaduta e stiamo ancora aspettando cassa integrazione di maggio. Ora ci dicono di chiudere nonostante il vero problema siano stati coloro che sono tornati da Malta e dalla Grecia.Non abbiamo ricevuto nessuna tutela...solo parole, parole e ancora parole da parte di tutti quelli che continuano ad additarci quando sul porto e sul lungomare ho visto assembramenti incontrollati e noi abbiamo lunghe liste con cognomi e numeri di telefono presi giorno per giorno ad ogni prenotazione per rendere la permanenza nei nostri locali ancora più sicura. Cosa dovremmo fare per non sentirci abbandonati?