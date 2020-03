Coronavirus, un cittadino: «Mettiamo da parte i vari schieramenti politici e riapriamo l'ospedale di Trani»

"Salve a tutti, sono Stella Nunzio, un cittadino tranese, stanco della situazione della città e della nazione intera. Vorrei fare un appello, ora più che mai, vista la situazione drammatica, non solo della città di Trani, ma dell'italia intera. Ora più che mai, dobbiamo mettere da parte la politica e i vari schieramenti, destra e sinistra. Tutti, oggi siamo chiamati a combattere una guerra contro un nemico invisibile, il Covid-19, e pertanto chiedo a nome di tutti i cittadini tranesi, alle cariche politiche della città di Trani, sindaco, assessori, consiglieri comunali e anche al presidente della regione Puglia, Michele Emiliano, e, perché no, anche al presidente del consiglio, Giuseppe Conte, di provvedere al più presto alla riapertura e all'attivazione dell ospedale di Trani.Parlo da cittadino tranese, perché se la situazione dovesse ulteriormente aggravarsi, noi tranesi ci troveremo spiazzati. Le cariche politiche della città, se è vero che hanno a cuore la città e i cittadini devono assolutamente provvedere al ripristino di tale struttura perchè a livello di salute ne siamo tutti coinvolti, dal primo cittadino fino al politico.Penso di non chiedere molto, perché avere a cuore la propria salute e un sacrosanto diritto di ogni cittadino tranese, pugliese e italiano. Ringrazio anticipatamente tutte le cariche politiche e non che dopo questo mio appello, si attiveranno al più presto per riattivare questo servizio molto importante per la città di Trani. Grazie".Nunzio Stella