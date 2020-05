Una Trani che non ha più nulla da dire

L'appuntamento di qualche settimana fa su Rai 5 con un noto programma culturale in cui Trani era protagonista, aveva creato molta attesa. I giorni della quarantena ci hanno offerto l'occasione per una riflessione su noi stessi e su quello che siamo diventati: i social sono stati un po' il "diario" di quelle riflessioni, anche da parte della gente comune, oltre che da parte di rappresentanti delle istituzioni. Ma la resa e' stata deludente: in quel programma culturale le persone piu' qualificate si sono ripiegate sul passato e su illustri ricordi; nulla sulla Trani di oggi. Fra gli altri restanti interpellati non abbiamo ascoltato nulla che caratterizzasse Trani, nulla che rimanesse nella mente della platea degli spettatori.I social "diario", altra occasione persa, hanno rappresentato, ancor piu' di prima, un campionario di pettegolezzi, attacchi gratuiti tra politici o aspiranti tali, ancora piu' incattiviti forse dal rinvio delle elezioni, banalita', vuoti pensieri ripetuti fino alla noia. Nei vari strati di questa Trani che parla e che appare, che discetta e che sproloquia, non cogliamo ne' sostanza, ne' profindita', ne' progetti, ne' visioni. E' una citta' che non ha piu' nulla da dire.