Quell'Amet che fa gola

Sembra proprio che l'Amet faccia gola a certi nostri politici, specie consiglieri (di maggioranza) uscenti che vorrebbero ricandidarsi.Dopo il nostro racconto del retroscena della scorsa settimana, ecco un'altra notizia analoga. Quella "voglia di (poltrone) incanarisce il dente e porta a "proposte indecenti". L'ultima riguarda quella di un altro consigliere di maggioranza che, dopo aver riproposto pure lui il prolungamento del mandato del CdA della proposta del suo collega da noi riferita, eccolo pronto a "raddpppiare" lanciandosi nella nuova proposta: riesumare Amet Energia, un mini "carrozzone", che non ha mai portato svolte sul mercato, per usare un'espressione eufemistica, non ha mai dato, quando fu messo su, in passato, quegli slanci all'azienda.Ora la proposta, anche in questo caso già stoppata da parti della maggioranza e financo con un parere sfavorevole da parte di uno dei componenti dell'attuale CdA, stando a voci di Palazzo, a cosa dovrebbe portare? Qualche nuova nomina per allargare il parco- poltrone? Qualche "impegno" in più in vista delle elezioni? I lupetti bottariani sembrano perdere il pelo, ma non il vizio...