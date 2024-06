Amet, Angelo Nigretti non si dimette: «Resto al mio posto»

Dopo lo scontro con il sindaco, l'amministratore delegato non rinuncia al suo incarico

«Non inizio battaglie per dimettermi. Resto al mio posto convinto di operare solo per il bene della città.La mia presa di posizione, necessariamente dura nei toni e nei contenuti, era indispensabile perché l'opinione pubblica dei tranesi si interessasse del futuro delle sue proprietà. Nessuno si offenda, quindi.Al di la delle divergenze giuridiche, pertanto, Trani e i suoi cittadini devono scegliere tra due distinte e differenti visioni: quella pubblica o quella privata. Il privato ha come fine legittimo il solo profitto personale; il pubblico mira solo, e esclusivamente, a dare servizi alla propria comunità assicurando loro una migliore qualità della vita.Siamo ancora certi che i nostri concittadini desiderano la privatizzazione di tutti i servizi che gestiva Amet: pubblica illuminazione, darsena, sosta a pagamento. Ascoltiamoli».