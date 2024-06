Caso Amet, Piazzolla e Caputo «costretti a dissociarsi dal comportamento dall'avvocato Nigretti»

«A seguito dell'ulteriore uscita mediatica non concordata dell'AD di Amet SpA, il Presidente Piazzolla e la Consigliera Caputo sono costretti a dissociarsi dal comportamento dell'Avv. Nigretti.Come è accaduto sin dal principio l'AD di Amet ha interpretato il ruolo assegnatogli dall'Amministrazione comunale in modalità "uomo solo al comando" in ogni passaggio della vita amministrativa aziendale. La battaglia per il mantenimento della gestione dei servizi "in house" ha un limite nella normativa e poteva, e potrebbe, avere una conclusione diversa se l'approccio e il metodo fossero stati propositivi e di collaborazione con l'Ente che detiene la proprietà della società e quindi è l'unico soggetto deputato ad approvarne le strategie e le metodologie di gestione più convenienti.L'impostazione "politica" che l'Avv. Nigretti ha voluto dare, invece, crea instabilità e incertezza laddove un management pubblico dovrebbe avere l'obiettivo di perseguire soluzioni percorribili economicamente, organizzativamente e, non ultimo, anche giuridicamente, in stretto concorso con la proprietà.Il Presidente Piazzolla e la Consigliera Caputo hanno avuto più volte modo di contestare al diretto interessato il modo solitario di gestire, non solo la quotidianità ma anche i progetti strategici.Si è dovuto assistere a proposte incomplete e superficiali sulla vicenda dei parcheggi, proposte non condivise con il CdA e impraticabili da ogni punto di vista. I ritardi nella definizione dell'organizzazione del "servizio darsena" – concorsi e assegnazioni di incarichi andavano fatti già sei mesi fa – adesso danno modo all'Avv. Nigretti di rendersi protagonista di un'ulteriore uscita mediatica che non aiuta il raggiungimento di soluzioni.Il Presidente Piazzolla e la Consigliera Caputo, nel ribadire l'urgenza di dissociarsi dalla modalità di gestione che l'AD ha voluto portare avanti fino a questo momento, si aspettano consequenzialità di comportamento e le immediate dimissioni; in alternativa annunciano la convocazione urgente di una riunione del Consiglio durante la quale l'Avv. Nigretti dovrà rendere conto delle dichiarazioni pubbliche rese nell'adempimento dell'incarico di manager pubblico di Amet SpA.La normativa di riferimento impone percorsi ben definiti che non possono essere derogati in nome di approcci approssimativi a tematiche che necessitano, al contrario, di particolare attenzione in ragione di un'azione che non si presti a evidenti speculazioni politiche».