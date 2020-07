Amet, quelle sedie sotto il sole sono un esperimento?

Dietro la soluzione di porre delle sedie di fronte all'ufficio pagamenti di Amet c'è di certo la volontà di far rispettare il cosiddetto distanziamento ed il gesto, nelle intenzioni gentile di non far stare in piedi gente anziana. L'immagine delle sedie allineate sotto il sole cocente e davanti ad un muro bianco fa come minimo una certa impressione: c'è dietro un esperimento in atto per valutare la capacità di sopravvivenza sotto il solleone di anziani, donne, bambini? C'è pronto un nuovo sistema di assorbire energia solare rinnovabile attraverso esseri umani, dopo i tentativi del passato di far cimentare Amet nel settore (pannelli solari)?In modo più semplice, la teoria di sedie sotto il sole, richiama come minimo scene fantozziane. Ma perché non trovare un nuovo sito per i pagamenti? Più ampio, più confortevole e fresco? La butto lì nel pieno della campagna elettorale quando tutto è possibile, fattibile, realizzabile.