Fondo alimentare
Fondo alimentare
Salute d'asporto

Mangiare meno per vivere meglio: come le restrizioni alimentari possono prevenire il cancro

Ce ne parla il biologo Giuseppe Labianca

domenica 19 ottobre 2025 10.25
Nel 2022, quasi 10 milioni di persone nel mondo sono morte a causa di un tumore e secondo le proiezioni, nel 2040 questa cifra potrebbe salire a oltre 16 milioni di decessi. Di fronte a questi impressionanti numeri ci si sofferma a quanto la prevenzione sia la strategia più efficace per ridurre l'impatto globale del cancro.
La ricerca scientifica è oggi concorde nel dire che tra il 30 e il 50% dei tumori potrebbe essere evitato adottando stili di vita salutari: alimentazione equilibrata, attività fisica regolare, riduzione del consumo di alcol e fumo, e mantenimento del peso corporeo nella norma. Oltre a tutto questo la letteratura scientifica fornisce numerosi studi che sottolineano come le restrizioni alimentari e il digiuno controllato possano attivare meccanismi biologici capaci di proteggere le cellule e rallentare l'invecchiamento.

Il corpo umano reagisce costantemente alla quantità e alla qualità del cibo che riceve, infatti le cellule possiedono veri e propri "sensori nutrizionali" che rilevano i livelli di zuccheri, grassi e proteine, e regolano di conseguenza i processi di crescita e riparazione. Quando questi sensori funzionano in modo corretto, mantengono l'equilibrio. Ma quando sono sovraccaricati da un eccesso di nutrienti, come spesso accade con l'alimentazione moderna, favoriscono la proliferazione cellulare incontrollata, terreno fertile per il cancro.

Le restrizioni caloriche e i regimi di digiuno agiscono proprio su questi meccanismi, "riprogrammando" il metabolismo cellulare: riducono l'infiammazione, migliorano la capacità di riparare il DNA e promuovono l'eliminazione delle cellule danneggiate. In pratica, un po' di "fame" aiuta l'organismo a rigenerarsi.

È opportuno sottolineare che restrizione calorica non è sinonimo di malnutrizione e iponutrizione, poiché la prima identifica una riduzione controllata delle calorie o dei nutrienti, mantenendo tutti gli elementi essenziali per la salute. Esistono diverse strategie per attuare un deficit calorico:
Restrizione calorica (CR): riduzione del 20–40% delle calorie giornaliere senza carenze nutrizionali.
Dieta mima-digiuno (FMD): regimi di pochi giorni a basso contenuto calorico (circa 300–1000 kcal/die), poveri di proteine e zuccheri ma ricchi di grassi "buoni", che simulano gli effetti del digiuno.

Digiuno intermittente (IF): alternanza di ore o giorni di digiuno e alimentazione normale, come nel popolare schema "16:8" (16 ore di digiuno, 8 di alimentazione).

Tutti questi approcci hanno mostrato, in studi su animali e modelli cellulari, di ridurre l'incidenza di tumori e prolungare la vita. Nei roditori, per esempio, la restrizione calorica dimezza il rischio di sviluppare linfomi, tumori al fegato e al seno.

Negli esseri umani, i risultati sono più complessi ma comunque promettenti. Gli effetti positivi si osservano su diversi fronti, come la diminuzione dei livelli di insulina e IGF-1, due ormoni che stimolano la crescita cellulare; la riduzione delle cicitochine infiammatorie, l'aumento della sensibilità all'insulina e dell'adiponectina, un ormone che protegge da obesità e infiammazione, ed il miglioramento dei processi di autofagia, cioè la pulizia interna delle cellule.

In sintesi, il corpo in modalità "restrizione" entra in un assetto di protezione cellulare, meno incline a errori genetici e più efficiente nella rimozione delle cellule danneggiate.
Tra le strategie più promettenti c'è la dieta mima-digiuno (FMD), infatti studi clinici pilota hanno mostrato che pochi cicli annuali di FMD riducono glicemia, pressione arteriosa e IGF-1, migliorando anche i parametri infiammatori e lipidici. In modelli animali, la FMD non solo rallenta la crescita dei tumori, ma aumenta l'efficacia della chemioterapia, proteggendo al tempo stesso le cellule sane.

Nonostante i benefici delle restrizioni caloriche, le strategie alimentari hanno bisogno di personalizzazione e devono essere supervisionate da un medico o nutrizionista, soprattutto per chi soffre di diabete, disturbi alimentari o patologie croniche.
  • Salute
Salute d'asporto

Salute d'asporto

A cura del dott. Giuseppe Labianca

Indice rubrica
I rischi di una dieta iperproteica 4 ottobre 2025 I rischi di una dieta iperproteica
L’insulino-resistenza nei bambini: un campanello d’allarme per la salute futura 20 settembre 2025 L’insulino-resistenza nei bambini: un campanello d’allarme per la salute futura
Malattia renale cronica e perdita muscolare 7 settembre 2025 Malattia renale cronica e perdita muscolare
Dieta e qualità del sonno 23 agosto 2025 Dieta e qualità del sonno
Doms e acido lattico, che confusione! 2 agosto 2025 Doms e acido lattico, che confusione!
Disturbo da uso di alcol 19 luglio 2025 Disturbo da uso di alcol
Sale rosa dell’Himalaya e sale marino: impatto sulla salute cardiovascolare 5 luglio 2025 Sale rosa dell’Himalaya e sale marino: impatto sulla salute cardiovascolare
Idratazione e salute cardiovascolare 21 giugno 2025 Idratazione e salute cardiovascolare
Altri contenuti a tema
I rischi di una dieta iperproteica I rischi di una dieta iperproteica Ce ne parla il biologo Giuseppe Labianca
L’insulino-resistenza nei bambini: un campanello d’allarme per la salute futura L’insulino-resistenza nei bambini: un campanello d’allarme per la salute futura Ce ne parla il biologo Giuseppe Labianca
Malattia renale cronica e perdita muscolare Malattia renale cronica e perdita muscolare Ce ne parla il biologo Giuseppe Labianca
Berardino Leonetti presenta a Trani il suo nuovo libro: "Un medico, un clown" Eventi e cultura Berardino Leonetti presenta a Trani il suo nuovo libro: "Un medico, un clown" Un viaggio tra medicina, poesia e umanità
Prorogati fino al 31 dicembre 2025 i servizi di elettrocardiogramma (ECG), holter cardiaco e holter pressorio in farmacia Speciale Prorogati fino al 31 dicembre 2025 i servizi di elettrocardiogramma (ECG), holter cardiaco e holter pressorio in farmacia La Farmacia Turenum conferma l’adesione al progetto di Telemedicina della Regiona Puglia
Dieta e qualità del sonno Dieta e qualità del sonno Ce ne parla il biologo Giuseppe Labianca
Doms e acido lattico, che confusione! Doms e acido lattico, che confusione! Ce ne parla il biologo Giuseppe Labianca
Disturbo da uso di alcol Disturbo da uso di alcol Ce ne parla il biologo Giuseppe Labianca
Più letti questa settimana
Esplosione a Castel d'Azzano, l'abbraccio commosso di Trani per la scomparsa dei tre carabinieri Inbox Esplosione a Castel d'Azzano, l'abbraccio commosso di Trani per la scomparsa dei tre carabinieri
Trani ricorda il generale Dalla Chiesa grazie all’impegno di Giovanni Paradiso Inbox Trani ricorda il generale Dalla Chiesa grazie all’impegno di Giovanni Paradiso
I rischi di una dieta iperproteica Salute d'asporto I rischi di una dieta iperproteica
L’insulino-resistenza nei bambini: un campanello d’allarme per la salute futura Salute d'asporto L’insulino-resistenza nei bambini: un campanello d’allarme per la salute futura
Dieta e qualità del sonno Salute d'asporto Dieta e qualità del sonno
Malattia renale cronica e perdita muscolare Salute d'asporto Malattia renale cronica e perdita muscolare
Rubriche aggiornate di recente
Le Nuove Pagelle Lucia De MariLe Nuove Pagelle La storica rubrica del giovedì a cura di Lucia De Mari
Inbox Inbox La posta in arrivo della redazione
T-innova per la tua impresa T-innova per la tua impresa Soluzioni innovative e personalizzate
Il Mondo Wealth Management Avv. Giuseppe PrascinaIl Mondo Wealth Management A cura dell'avvocato Giuseppe Prascina
Appuntamento al Cinema Appuntamento al Cinema Info e orari dei film in programmazione a Trani
I luoghi della memoria I luoghi della memoria Riscoprire il bello del passato con Giovanni Ronco
© 2001-2025 TraniViva � un portale gestito da InnovaNews srl. Partita iva 08059640725. Testata giornalistica telematica registrata presso il Tribunale di Trani. Tutti i diritti riservati.
TraniViva funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.