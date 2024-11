Una Soccer Trani in formato turnover perde a Capurso e saluta la Coppa Italia

. A regalare la vittoria ai granata ci ha pensato Fasciano con una doppietta. I dragoni, influenzati dall'ampio turnover e scesi in campo con quattro under, provano in più occasioni a recuperare lo svantaggio, ma il Capurso è più cinico e porta a casa il match. Termina qui il percorso in Coppa degli uomini di Mascia che ritorneranno in campo domenica a Stornara contro il Real Siti.PRIMO TEMPO- Soccer Trani subito pericolosa all'11' con Piombarolo che a tu per tu con il portiere se la fa rubare dall'estremo difensore.Al 24' i dragoni provano a pareggiare subito con Beroshvili che con una conclusione da fuori area colpisce il palo interno. Al 39' combinazione Beroshvili-Piombarolo, con quest'ultimo che prova ad accentrarsi, ma non è favorito dal rimpallo e la sfera termina sul fondo. Al 42' Jeladze viene anticipato dal difensore e la palla va sui piedi di Precchiazzi che calcia al volo, ma la conclusione è troppo alta. La prima frazione di gioco termina con il vantaggio capursese.SECONDO TEMPO- Partenza sottotono dei dragoni: al 49' la difesa regala palla a Colabello, abile a servire Ranieri che crossa sulla testa di Fieroni, attento Magnifico che scaccia il pericolo. Al 61' ancora fondamentale Magnifico che ribatte ancora su Fieroni dopo una conclusione a giro da fuori area.. Al 71' illusione del gol per i tranesi: Forgione crossa in mezzo per Terrone che colpisce di tacco e trova la via del gol, ma il direttore di gara ferma tutto per posizione di fuorigioco. Al 73' mischia in area di rigore granata, ha la meglio Piombarolo che colpisce di testa, senza centrare lo specchio della porta.