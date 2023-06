Mancano colonnine per auto elettriche, un visitatore di Milano: «Come è possibile in una città come Trani?»

Si rivolge direttamente al sindaco Amedeo Bottaro un cittadino di origini tranesi ma residente a Milano e che ogni anno si reca in città sia per la gestione di alcune proprietà lasciate in eredità da sua madre che per piacere. «Quest'anno devo riscontrare, mio malgrado il modo poco lungimirante di gestire questa splendida città. Ho un'auto elettrica marca Tesla e a Trani stranamente non ci sono colonnine di ricarica tanto che devo recarmi a Bisceglie, Barletta o Andria per caricare». Come è possibile - si chiede il lettore - dato che oramai le auto elettriche sono altamente pubblicizzate? Considerato, inoltre, che le auto elettriche per ricaricare impiegano un po' di tempo nell'attesa ci si reca al ristorante o supermercato e di conseguenza si alimenta anche il commercio di una città. «Come si può gestire una città ricca di interessi storici e non avere un po' di attenzione a queste cose?».