Montagne di rifiuti e cartoni in piazza Cittadella e via Umberto

Una piazza trasformata in una discarica a cielo aperto: cassonetti stracolmi e decine di buste accatastate una sull'altra. Ecco ancora una volta lo spettacolo che si è costretti a vedere passando da piazza Cittadella. Le foto di montagne di rifiuti, ormai, non fanno più notizia: un fenomeno sempre più preoccupante per il quale, ancora, non si intravede nessuna soluzione.Piazza Cittadella sembra essere infatti l'emblema della mancanza del minimo senso civico a Trani. A due passi da corso Vittorio Emanuele, la piazza è abbandonata a se stessa e continua a rimanere il punto di riferimento per quanti vogliano disfarsi pigramente e indisturbati di scatoloni e cartoni vari. Stesso identico spettacolo anche in via Umberto.