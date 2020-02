Parziale distacco di un cartello stradale in via Marsala

Un attento cittadino tranese, al fine della pubblica incolumità, segnala la pericolosità del cartello stradale allocato in Via Marsala, civico 102.Lo stesso informa che sabato ha informato ad un vigile urbano il parziale distacco del cartello, mostrando le medesime foto (vedi in allegato), ma nulla è stato fatto (transenne - nastro delimitatore).«Mi affido - scrive il lettore - pertanto alla redazione di Traniviva, sempre attenta alle problematiche della città».