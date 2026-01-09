Paura in via Giolitti: piovono calcinacci da un balcone, sfiorato un passante

Poteva avere conseguenze ben più gravi quanto accaduto questa mattina in via Giolitti, nel cuore della zona Stadio. Alcuni calcinacci si sono staccati dal balcone di una palazzina privata, precipitando sul marciapiede sottostante proprio mentre transitava un pedone, che è stato sfiorato dai detriti. L'incidente si è verificato nei pressi del supermercato presente nella via, un punto nevralgico e molto frequentato del quartiere, l'area è stata perimetrata e interdetta al transito pedonale per evitare ulteriori rischi.Tuttavia, secondo quanto riferito dai residenti della zona, l'allarme non sarebbe circoscritto al singolo episodio. La caduta dei calcinacci di stamani sarebbe solo la punta dell'iceberg di una situazione di pericolo più ampia. «La segnalazione nasce dalla preoccupazione per lo stato in cui versano anche altri balconi dello stesso palazzo – spiegano alcuni abitanti del quartiere – che visibilmente non si trovano in condizioni migliori e potrebbero rappresentare un pericolo imminente».Al momento, l'invito rivolto alla cittadinanza è quello della massima prudenza: si consiglia di prestare attenzione nel transitare sul marciapiede di via Giolitti interessato dal crollo e di evitare di parcheggiare le auto a ridosso della struttura finché non verranno effettuate le dovute verifiche statiche e gli interventi di manutenzione necessari.