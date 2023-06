Puzza di fumo in zona via Superga: un cittadino scrive in redazione

«Sono cittadino tranese ma quasi me ne vergogno». Inizia così la segnalazione di un lettore di Traniviva che scrive in redazione per segnalare ancora una volta l'odore acre di fumo che puntualmente si sente in diverse zone di Trani specialmente in orari serali. «Non è possibile che tutte le sere dopo le 22.30 non si può più stare fuori al balcone, ma neppure in casa. Qualcuno - ipotizza il lettore - accende fuochi nelle campagne o in qualche cantiere edilizio qui intorno». La zona di riferimento è via Superga/quartiere stadio. «Lo scorso anno, sempre in questo periodo succedeva la stessa cosa. Forse accendono dei rifiuti». Il cittadino spera che qualche amministratore possa accogliere la sua lamentale e prendere provvedimenti in virtù del fatto che lo stesso ha anche problemi polmonari.