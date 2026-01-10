Via Pugliese - Trani. <span>Foto credits</span>
Via Pugliese - Trani. Foto credits

Trani "colabrodo", l'ennesima segnalazione arriva da via Pugliese: «Qui si rischia di farsi male»

Asfalto sgretolato e buche profonde: la denuncia di un residente esasperato. Un pericolo costante per auto, scooter e pedoni

sabato 10 gennaio 2026
Via Pugliese, strada o percorso a ostacoli? La rabbia dei residenti per le buche. Cambia la via, ma non cambia il disagio. È un vero e proprio bollettino di guerra quello che quotidianamente arriva dai cittadini tranesi, costretti a fare i conti con un manto stradale che, in diverse zone della città, appare ormai compromesso. L'ennesima segnalazione giunta in redazione punta i riflettori su via Pugliese, un'arteria che, stando alle immagini e al racconto di chi vi abita, è diventata una corsa a ostacoli.

«Siamo esasperati», è il commento laconico ma eloquente del residente che ha deciso di denunciare pubblicamente la situazione. In via Pugliese, l'asfalto in alcuni punti non è semplicemente usurato, ma manca del tutto, lasciando spazio a voragini che mettono a dura prova le sospensioni delle auto e la stabilità dei mezzi a due ruote. Ma se per gli automobilisti si tratta "solo" di danni meccanici (e conseguenti esborsi economici), per i pedoni la situazione si fa ancora più rischiosa. Le buche, spesso difficili da vedere nelle ore serali o quando piove, si trasformano in vere e proprie trappole. Anziani, bambini, o chiunque si trovi a transitare a piedi o con un passeggino, rischia inciampi e cadute rovinose.

Quella di via Pugliese non è una voce isolata, ma si unisce al coro di proteste che si levano da diversi quartieri della città, uniti dal comune denominatore del dissesto stradale. La richiesta dei cittadini è semplice e diretta: non soluzioni tampone che durano lo spazio di un acquazzone, ma interventi di manutenzione strutturale e definitiva. La speranza è che questa ennesima segnalazione non cada nel vuoto, ma attivi un pronto intervento di ripristino per garantire la sicurezza e il decoro urbano.tl@
