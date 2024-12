3 dicembre: oggi Giornata internazionale delle Persone con disabilità

Sono diverse le iniziative che in tutto il mondo vengono intraprese per ricordare i diritti dei disabili, che a gran voce chiedono che sia riconosciuto loro il diritto a vivere una vita che sia davvero autonoma, in ogni ambito della vivere sociale: eliminare le barriere architettoniche, abbattere quelle barriere ancora più resistenti che sono quelle sociali e culturali, guardando al disabile come una risorsa e non come un peso.La legge ha fatto parecchi passi in avanti in tal senso: dalla legge più conosciuta, la 104 del 1992 a quella che regola il diritto dei disabili al lavoro (legge 68/1999).Al livello internazionale si ricordano la Convenzione delle Nazioni Unite per i diritti delle persone con disabilità del 2006, che sicuramente rappresenta il documento più importante per i disabili al livello mondiale, e la carta di Solfagnano, che ha visto la luce durante il recente G7 sulla disabilità. La Convenzione citata è stata una pietra miliare nel garantire i diritti per i disabili, un grande passo per il welfare, per l'abbattimento dei pregiudizi nei confronti dei disabili, spesso visti come un costo per la società.La giornata mondiale delle persone con disabilità deve essere un momento per riflettere su questa problematica, che può diventare occasione di progresso e inclusione. Bisogna fare ancora molto per valorizzare le persone con disabilità, partendo da quanto è già stato fatto.