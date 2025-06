Affido e adozione, primo anno di attività con il Family Lab

Presso il Family Lab di Trani sono stati consegnati gli attestati per la formazione sull'affido ed è stato presentato l'avviso pubblico per il costituendo albo della famiglie, coppie e adulti accoglienti dell'Ambito territoriale sociale di Trani – Bisceglie. "E' stato un anno di grande lavoro per l'Ambito Territoriale" commenta il dirigente dell'Ufficio di Piano, Alessandro Attolico. "In stretta collaborazione con i Consultori del distretto sociosanitario 5, dopo l'approvazione e la sottoscrizione dei nuovi protocolli operativi per il funzionamento dell'équipe integrata Affido e Adozione nonché l'adozione del regolamento di ambito per la disciplina dell'Affido e dell'Adozione, da ottobre 2024 l'ufficio è impegnato con i Family Lab nella promozione di iniziative volte a promuovere l'istituto dell'affido".L'affidamento familiare è un procedimento esplicitamente previsto dall'art. 4 della legge 184/1983, volto ad affidare un minore temporaneamente privo di un ambiente familiare idoneo a parenti, a una famiglia diversa da quella naturale, a una persona singola, a una comunità di tipo familiare, o a una casa famiglia. Deve trattarsi di persone maggiorenni che siano dichiarate idonee ad occuparsi del bambino dal punto di vista sia affettivo che economico.Attribuisce agli affidatari il potere/dovere di accogliere il minore presso di loro, provvedere al suo mantenimento, istruzione ed educazione, tenendo conto delle indicazioni dei genitori che non siano stati dichiarati decaduti dalla responsabilità genitoriale.Nel Family Lab di via Caposele sono stati consegnati gli attestati di frequenza al corso di formazione sull'affido promosso dall'Ambito che ha coinvolto 27 famiglie di Trani e Bisceglie per 10 ore di formazione. Accanto al corso per nuove famiglie, i Family LAB hanno assicurato un percorso di supporto per le 8 famiglie di Trani e Bisceglie già affidatarie.Durante questo primo anno sono state valorizzate le collaborazioni con le Istituzioni, in primis con i Consultori familiari, con Gianni Ferrucci (dirigente responsabile dell'Unità operativa Assistenza consultoriale del DSS5 Bisceglie-Trani AslBt), con il tribunale per i minorenni di Bari ed in particolare con l'équipe che si occupa dell'affido, e con i giudici onorari che hanno assicurato i loro interventi durante il percorso di formazione. Infine, ma non meno importanti, le collaborazioni con le associazioni del territorio come il comitato "Teniamoci per mano" di Trani e l'associazione "Una Famiglia in più" di Andria. In pochissimi mesi una famiglia del nostro territorio è stata contatta dal Tribunale di Bari per un colloquio conoscitivo e l'avvio di un percorso di affido: solo due mesi fa il Comune di Molfetta ha avviato un percorso di affido residenziale di un minore con una famiglia del nostro territorio, supportata in questo percorso dai Family Lab.L'incontro è stato utile per annunciare l'avvenuta pubblicazione dell'avviso pubblico per la presentazione delle istanze per l'inserimento nell'albo delle famiglie, coppie e adulti accoglienti dell'Ambito territoriale sociale di Trani – Bisceglie (reperibile al seguente link). "E' un traguardo importantissimo per questo territorio – spiega Attolico - in quanto consentirà all'Ambito Territoriale di attivare le diverse tipologie di affido previste dalla norma e dal regolamento, come l'affidamento di uno o più minori (residenziale, eterofamiliare e intrafamiliare), l'affidamento part-time (alcune ore della giornata e/o alcuni giorni della settimana) e l'esecuzione del progetto di accoglienza Famiglie Senza Confini, per minori e neo maggiorenni stranieri non accompagnati.Attraverso l'avviso pubblico si procederà all'individuazione delle famiglie e degli adulti disponibili all'accoglienza di bambini/ragazzi in difficoltà, alla creazione di una banca dati (Albo "Famiglie e Adulti Accoglienti" disponibili all'affido) ed alla formazione degli aspiranti affidatari inseriti nell'Albo. Da qui in avanti, coordinata dall'équipe integrata Affido e Adozione dell'Ambito e dalla Asl, partirà la campagna informativa e di sensibilizzazione sull'Albo delle famiglie affidatarie a cura dei Family LAB che ci porterà all'avvio del secondo corso di formazione sull'Affido in programma il prossimo autunno.