Ancora furti d'auto nella notte, danneggiata anche la Lancia Y di turisti svizzeri

Non si placa la situazione furti avuto questa notte oltre a altri furti di auto e 3 ciclomotori marca Piaggio.C'è stato un tentativo di furto di una Lancia y nuovo modello, che era stata comprata da poco, ai danni di una famiglia Svizzera in vacanza alloggiata in via Simone de Brado . Ormai la situazione pare stia preoccupantemente sfuggendo di mano: la Bat sta raggiungendo il primato in assoluto in Puglia e la necessità di un numero più cospicuo di forze dell ordine sulla strada per contenere il fenomeno di attività illecite e criminali sarebbe auspicabile se non, ormai, indispensabile.