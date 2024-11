Antiquariato in piazza, tra collezionismo e manufatti natalizi

L'appuntamento ogni quarta domenica del mese è ormai una consuetudine: il mercatino di antiquariato e modernariato di piazza della Repubblica è un'istituzione e una tradizione della città ormai.Nel mese di novembre, che precede i festeggiamenti natalizi, accanto ai collezionisti e ai venditori di antichi monili, si affiancano gli artigiani che, in vista del Natale, realizzano decorazioni natalizie, come Angela, un'artigiana per passione, che oltre a realizzare oggetti artigianali in genere, questo mese ha presentato anche le sue decorazioni festive, dai presepi ai Babbo Natale, tutti realizzati rigorosamente a mano.Il centro di tutto, però, rimane sempre la ricerca dell'oggetto particolare, introvabile e unico: come i corni a pistoni, i violini d'epoca, le statue in legno create a mano, come fa Jin, proveniente da Shanghai; le penne stilografiche, gli orologi a cucú e da taschino.Tutto nella piazza ha un'aura particolare, ha il sapore dell'antico e, con l'arrivo del Natale, assume le tinte nostalgiche dei ricordi di bambino di ognuno di noi delle festività natalizie passate in famiglia.