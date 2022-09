Auto danneggiata a turisti tedeschi in un tentativo di furto

Brusco risveglio per dei turisti tedeschi che questa mattina hanno trovato la loro Audi danneggiata in modo pesante all'esterno e all'interno, evidentemente a causa di un tentativo di furto. Qualcosa deve essere andato storto per i malviventi che non sono riusciti a portare via il mezzo.L'auto era parcheggiata spazi a pagamento di piazza Plebiscito.Sono stati gli ausiliari della Sosta ad avvisare la polizia locale dello stato in cui questa mattina hanno trovato la macchina.