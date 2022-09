Auto rubata nella notte a turisti tedeschi: due episodi in due giorni

Ennesimo episodio, questa volta proprio sul porto: un ' auto è stata rubata a turisti tedeschi dopo che solo ieri un'altra era stata gravemente danneggiata in un tentativo di furto, sempre a danno di turisti tedeschi.ll fatto che da un po' di tempo non si pubblichino tante notizie circa tentativi di furto d'auto o colpi andati a segno, non significa che il fenomeno che vede Trani ai vertici delle città italiane per questo crimine si fosse affievolito, tutt'altro.Ma che in due giorni di seguito due coppie di turisti tedeschi si siano risvegliati, gli uni con il problema di affrontare la riparazione di una macchina devastata da un tentativo di furto, gli altri privati proprio della automobile è un fatto veramente grave, gravissimo per la città.Il risveglio in quella che credevano una giornata di relax, con visita ai monumenti, alle chiese, il pranzo con le prelibatezze di mare gustato magari seduti a un tavolino sul porto, si è trasformato in una serie di problemi, amarezze, inquinamento della propria vacanza .Nell'era Social in cui è possibile divulgare di tutto, quale immagine questi turisti, Uniti a tanti altri, danno della nostra città?È ormai risaputo che qui a Trani le automobili, soprattutto d'estate, non si sa dove parcheggiarle: non ci sono spazi custoditi e il fenomeno dei furti d'auto è diffusissimo. A soccorrere i turisti oggi sono stati gli ausiliari della sosta che li hanno accompagnati al comando dei Carabinieri a fare la denuncia e aiutati nella ricerca di una navetta che li portasse a Bari. Gli ausiliari raccolgono sempre di più la rabbia delle vittime dei furti e dei tentativi di furto, ma farne le spese è il buon nome della Città .Più volte è stato sollecitato, anche a mezzo di questa testata, la necessità di rivedere il sistema di controllo rispetto a questo fenomeno. Una necessità che, se davvero si vuole credere nello sviluppo turistico della città e nella sicurezza e nel benessere dei cittadini , diventa ogni giorno di più una questione da risolvere urgentemente, quasi una indispensabilità.