Azione: «Pericolo e disagi per i bambini dell’asilo San Paolo»

«Prime campanelle, primi disagi per gli edifici scolastici cittadini e per le famiglie nonostante l'affannarsi del Sindaco e vicesindaco, il primo nei confronti di scelte diciamo "casuali", il secondo, sempre più social, nel cercare di sistemare velocemente e affannosamente tutto ciò che riguarda l'organizzazione scolastica e non solo.Questa mattina diversi genitori dei bambini che frequentano la scuola dell'infanzia San Paolo del 1^ circolo didattico De Amicis, situata in viale De Gemmis, negli ex locali della Provincia BAT, hanno riscontrato diversi disagi, soprattutto funzionali.Nei pressi dell'ingresso della scuola non erano presente gli agenti di polizia locale a bloccare e a controllare il tratto di strada dove solitamente la circolazione è intensa. Passano gli autobus di linea, le macchine sfrecciano veloci nonostante la presenza della scuola, si formano lunghe code vista la presenza del semaforo. Mancano le strisce pedonali e i rallentatori. Tutto ciò comporta un gravissimo pericolo per l'incolumità cittadina.Certo non sarà la scuola Petronelli sempre attenzionato dall'amministrazione comunale, ma quando si tratta di bambini la priorità dovrebbe valere per tutti. Meno selfie per campagna elettorale e più concretezza. All'amministrazione come Azione Trani chiediamo di adoperarsi in tempi brevissimi per risolvere la situazione».