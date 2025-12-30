Speciale
Barletta saluta l'arrivo del 2026 con un grande cartellone di eventi
Spettacoli di prestigio per il Capodanno, tra teatro, musica e grandi ospiti
Trani - martedì 30 dicembre 2025 10.40 Sponsorizzato
Il nuovo anno è alle porte e la Città di Barletta saluta degnamente l'arrivo del 2026 con un cartellone di assoluto prestigio. L'Amministrazione cittadina, con l'organizzazione generale dell'agenzia PDL Comunicazione di Pasquale De Leo, agenzia leader nell'organizzazione di concerti ed eventi di prestigio, presenta un programma accattivante di manifestazioni gratuite che rientra nei "Capodanni di Puglia", con Barletta nel meritato ruolo di protagonista.
L'evento spicca per qualità e prestigio. L'iniziativa è cofinanziata da Coesione Italia 21–27 Puglia, Unione Europea, Repubblica Italiana, Regione Puglia e Pugliapromozione, Linea di Intervento 03.02 Turismo e ospitalità – Riposizionamento competitivo e promozione delle destinazioni turistiche.
«Barletta conferma il suo ruolo centrale nelle politiche culturali e turistiche della Regione Puglia – affermano il sindaco e l'assessore Cilli – contribuendo in modo concreto alla costruzione di un'offerta di qualità e diffusa sul territorio. La partecipazione a Capodanni di Puglia testimonia una visione che intreccia cultura, musica e promozione turistica».
Il 31 dicembre saluteremo l'anno con uno spettacolo unico e di puro divertimento al Teatro Curci, con Tullio Solenghi e Massimo Lopez. Lunedì 5 gennaio, come buon auspicio per iniziare uno scoppiettante 2026, in piazza Ariosto andrà in scena la maxi discoteca in piazza di Nostalgia 90, il format che fa ballare l'Italia con i suoi DJ, animatori ed effetti scenici. Ospiti della serata saranno Roy Paci e Haiducii, che con i loro successi arricchiranno ulteriormente l'evento.
Barletta anche quest'anno presenta un cartellone di eventi di tutto rispetto, inserito tra le principali città italiane dei Capodanni di Puglia, in attesa del cartellone estivo che si preannuncia entusiasmante e ricco di nomi del panorama artistico italiano.
