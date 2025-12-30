Barletta saluta l'arrivo del 2026 con un grande cartellone di eventi

Il nuovo anno è alle porte e la Città di Barletta saluta degnamente l'arrivo del 2026 con un cartellone di assoluto prestigio. L'Amministrazione cittadina, con l'organizzazione generale dell'agenzia, agenzia leader nell'organizzazione di concerti ed eventi di prestigio, presenta un programma accattivante di manifestazioni gratuite che rientra nei, con Barletta nel meritato ruolo di protagonista.L'evento spicca per qualità e prestigio. L'iniziativa è cofinanziata da, Linea di Intervento 03.02 Turismo e ospitalità – Riposizionamento competitivo e promozione delle destinazioni turistiche.«Barletta conferma il suo ruolo centrale nelle politiche culturali e turistiche della Regione Puglia – affermano il sindaco e l'assessore Cilli – contribuendo in modo concreto alla costruzione di un'offerta di qualità e diffusa sul territorio. La partecipazione a Capodanni di Puglia testimonia una visione che intreccia cultura, musica e promozione turistica».Ilsaluteremo l'anno con uno spettacolo unico e di puro divertimento al, con, come buon auspicio per iniziare uno scoppiettante 2026,andrà in scena la maxi discoteca in piazza di, il format che fa ballare l'Italia con i suoi DJ, animatori ed effetti scenici. Ospiti della serata saranno, che con i loro successi arricchiranno ulteriormente l'evento.Barletta anche quest'anno presenta un cartellone di eventi di tutto rispetto, inserito tra le principali città italiane dei Capodanni di Puglia, in attesa del cartellone estivo che si preannuncia entusiasmante e ricco di nomi del panorama artistico italiano.