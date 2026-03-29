Prof. Marco Galiano
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Politica

Galiano stoppa le polemiche: “chi sceglie noi, sceglie un progetto credibile”

Il candidato a sindaco del csx risponde al Movimento 5Stelle che ha chiesto la sottoscrizione di un codice etico

Trani - domenica 29 marzo 2026 19.30 Comunicato Stampa
Il Prof.Marco Galiano risponde con una dichiarazione ufficiale alle recenti sollecitazioni del Movimento 5Stelle che attraverso il suo portavoce, Vito Branà , ha posto in questi giorni una "questione morale" chiedendo la sottoscrizione di un codice etico "anti trasformismo" nato a seguito del passaggio e della già presenza nelle file della coalizione di centro sinistra di esponenti provenienti da posizioni politiche diametralmente opposte.
  • QUESTO IL TESTO DELLA NOTA STAMPA DEL CANDIDATO SINDACO MARCO GALIANO:​
«Il mio obiettivo è chiaro: intendo agire all'interno di una coalizione e di una comunità che siano molto più ampie della semplice somma dei singoli partiti e delle singole liste. È questo il presupposto fondamentale da cui parte il mio impegno per la città.
Il percorso intrapreso per il futuro di Trani non è un mero contenitore di sigle, ma un progetto politico solido che mette al centro il bene comune. Desidero ribadire con estrema fermezza la linea scelta: la forza di questa proposta risiede nella compattezza e nella capacità di attrarre chi voglia sinceramente mettersi a disposizione di una visione progressista, popolare e di rinnovamento della città.
Essere leader di una coalizione di centrosinistra significa avere il coraggio dell'apertura.
Se persone che in passato hanno militato in altri schieramenti oggi scelgono di sottoscrivere il programma, non è un segno di confusione, ma la prova tangibile della forza attrattiva e della credibilità della mia candidatura. È la conferma che questo è l'unico progetto capace di parlare a tutta la città, superando vecchie divisioni per unire le energie migliori.
Desidero sottolineare che le polemiche non ci distoglieranno affatto dall'obiettivo finale. In qualità di candidato sindaco, ho accettato di pormi come garante della coerenza di questo percorso e dell'unità dell'intera squadra.
Il consenso fine a se stesso non ci interessa. Chi sceglie di camminare al nostro fianco lo fa impegnandosi ad aderire pienamente ai valori del centrosinistra e riconoscendo la mia guida come candidato sindaco.
Io continuerò a essere focalizzato sui problemi della città, sul programma e sulle soluzioni da adottare.
Siamo pronti a governare Trani con la serietà, l'ascolto e la visione che i cittadini meritano.
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