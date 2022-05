Cedimenti delle basole, buche nell'asfalto: le spese del Comune per "co-responsabilità" dei danni per infortuni

Basole sconnesse, buche nell'asfalto e addirittura sulle strisce pedonali (quella su via Cavour angolo corso Vittorio Emanuele è oltremodo scandalosa), vere e proprie trappole e pericoli per pneumatici, sospensioni delle auto, ma soprattutto per i pedoni. Numerosi gli infortuni e le richieste di danni certificati, ed il Comune che naturalmente soccombe quando verificata la "co-responsabilità" dell'ente, così che è tenuto a pagarne i danni: a titolo esemplificativo, una somma di 2.700 euro sarà pagata dal Comune di Trani a titolo di risarcimento nei confronti di una donna, che "subiva danni fisici a causa di una caduta provocata dal cedimento di una basola in pietra sottostante il marciapiedi".Risarcimenti di questo genere sono numerosi, naturalmente "esaminata preliminarmente la documentazione prodotta dalla parte istante ed in particolare i rilievi fotografici e la documentazione medica, e accertata la co-responsabilità del Comune di Trani nell'evento dannoso".Quantificare il danaro pagato ogni anno a titolo di risarcimento dal Comune per questo tipo di eventi sarebbe interessante, e a questo andrebbe in parallelo il danno non solo fisico causato alle persone "vittime di sinistri" per le condizioni delle strade del centro e della periferia. E capire se sia più urgente una pianificazione globale di appositi lavori, o altro.